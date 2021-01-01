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DeRozan: "Kariyerimin en iyi dönemi, Bulls'da olacak!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls dönemini şimdiden "kariyerinin en iyi bölümü" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls dönemini şimdiden "kariyerinin en iyi bölümü" olarak nitelendirdi.

DeRozan, 12 yıllık kariyeri boyunca çok fazla tecrübe ve bilgi kazanmış olsa da, en iyi döneminin Bulls ile olacağına inandığını belirtti:

"Yıllar içinde edindiğim bilgileri, oyuna yaklaşımımı ve basketbola yönelik bakış açımı düşünürsek, kariyerimin en iyi bölümü olacağını düşünüyorum.

Basketbola zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak yaklaşma konusunda bulunduğum noktaya gelmem, 13 yılımı aldı. En iyi fırsatların önüme burada düşeceğine inanıyorum.

San Antonio'da geçirdiğim süre boyunca bir oyuncu olarak, kendimle ilgili çok şey keşfetmiştim. Bir lider olarak daha da geliştim ve bu sefer, kariyerimde öğrendiğim her şeyi bir araya getiriyor olacağım.

Artık fiziksel ve zihinsel olarak farklı bir seviyedeyim."

DeRozan, geçtiğimiz sezon Spurs formasıyla 21.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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