DeRozan, evine izinsiz giren adamı kovaladı!

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, geçtiğimiz ay Los Angeles'taki evinde bir davetsiz misafirle yüz yüze karşılaştıktan sonra kendisi ve ailesinin güvende olduğunu doğruladı.



San Antonio Express-News'den Tom Orsborn'a göre DeRozan, "Her şey yolunda. Ben Compton'da büyüdüm, daha kötüsünü de yaşadım." şeklinde konuştu.



İlk olarak TMZ tarafından bildirilen olay 19 Kasım'da meydana gelmişti. DeRozan'ın, mevzubahis kişinin evine girip çocuklarının oyun alanlarından birinin bulunduğu üst kata çıkması üzerine, kendisini evinden dışarı kovalamak zorunda kaldığı belirtildi.



KYLIE JENNER'IN EVİNE GİRMEK İSTEMİŞ!



Başlangıçta olay yerinden kaçtıktan sonra, mevzubahis kişinin polis çağrılmadan önce, Spurs yıldızının bulunduğu güvenlikli siteye döndüğü ve burada güvenlik tarafından yakalandığı belirtildi.



Sonrasında hırsızlık suçundan ötürü yasaklama emri çıkarılan kişinin, DeRozan'ın yerine ünlü reality şov yıldızı ve model Kylie Jenner'ın evine girmeyi hedeflediğini söylediği kaydedildi.



