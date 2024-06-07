Chicago Bulls'un yıldızı DeMar DeRozan, Houston Rockets forveti Dillon Brooks'a karşı hislerini açıklayarak kendisinden hoşlanmadığını açıkça belirtti.



'The 25/10 Show' isimli podcast'in yakın tarihli bir bölümünde DeRozan, Brooks'la sahadaki çekişmeli bir olaydan kaynaklanan tartışmayı anlatırken sözlerini esirgemedi:



"Yalan yok, sevmiyorum. Ayrıca, asla arkamdan sinsice yaklaşma. Bu bir numaralı kuraldır, arkası dönük olana o şekilde yürüyemezsin."



Bu hararetli tartışma Houston'daki bir maç sırasında meydana gelmiş ve DeRozan'ın üçüncü çeyrekte Jalen Green'e yaptığı sert faulden kaynaklanmıştı.



Daha sonra Brooks, DeRozan'a yaklaşmış ve ikili arasında gelişen fiziksel münakaşa sonrası her iki oyuncu da flagrant faullerle oyundan atılmıştı.



