Sacramento Kings guardı DeMar DeRozan, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in kendisini Victor Wembanyama döneminde takımda yer alması için çağırdığını söyledi.



The New York Times'tan Sam Amick ile yaptığı son röportajda DeRozan, Popovich ve Spurs ile ilişkisine dair içgörülerini ve Wembanyama döneminde takımla yeniden bir araya gelme olasılığını konuştu.



Lig kaynaklarına göre Spurs'ün, özellikle ligin gelecekteki yüzlerinden biri olması beklenen Wembanyama'nın eklenmesiyle, genç kadrolarının gelişimine yardımcı olması için DeRozan'ı geri almakla ilgilendiğini söylenmişti:



"Evet. Böyle şeyler sadece Pop'ın değil, tüm Spurs organizasyonunun karakterini gösteriyor. O takımla ilgili söyleyebileceklerimi kelimelere dökmek çok zor. Bana Tim Duncan'mışım gibi davrandılar.



Pop'a ve tüm organizasyona karşı sonsuza dek saygı, sevgi ve hayranlık besleyeceğim. Benim için yapmak zorunda olmadıkları birçok şey yaptılar. Haklarını vermeniz lazım, çünkü kesinlikle özel insanlar. Yani, Pop ile yaptığım ilk konuşmayı asla unutamam. Bana 'Seni takasla almadım. Senin için takas yaptım.' demişti. Bunu asla unutamadım.



O andan itibaren de, beni hiç beklemediğim şekillerde olduğumdan daha iyi bir oyuncu olmaya zorladı. Bana aşıladıkları, kariyerim, uzun ömürlülüğüm ve zihniyetim açısından oldukça gerekliydi. Sahada ve saha dışındaki hayatım için çok anlamlı şeylerdi. Onu bu denli özel kılan şey de bu."



Kawhi Leonard için Toronto Raptors'tan büyük bir anlaşmayla takas edildikten sonra 2018'den 2021'e kadar Spurs'te üç sezon geçiren DeRozan, takım için oynadığı 206 maçta ortalama 21,6 sayı, 6,2 asist ve 5,3 ribaund kaydetmişti.





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