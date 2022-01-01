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DeRozan: "Bulls olarak, tavanımız şampiyonluk!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'un bu sezon şampiyonluğu kazanabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'un bu sezon şampiyonluğu kazanabileceğinden emin olduğunu söyledi.

ESPN'nin 'NBA Today' programına katılan DeMar, sunucu Malika Andrews'a ekibinin kadro ve rotasyon açısından uyumla ilgili sorunlarını çözmek için yoğun bir şekilde motive olduğunu açıkladı:

"Rekabetçi biri olarak her zaman, yapamayacağınızı söyledikleri herhangi bir konuda herkesi alt etmek istersiniz. Söylenenleri ben de, takım arkadaşlarım da gördük ve bunları kişisel olarak aldık. Sergilediğimiz oyun bizim adımıza konuşuyor zaten.

Tavanımız ve hedefimiz, şampiyonluk. Özgüvenimizi yitirmeyeceğiz. Faydalanabileceğimiz bir fırsat var ve bunu asla hafife almıyoruz. Söz konusu olan şeyin farkındayız. 

Konferansın zirvesindeki tüm takımlara saygımız var fakat bizim de çıkıp her gece rekabet etmemiz gerekiyor. Kendimizi asla yarı yolda bırakmayacağız. Herkesle rekabet edebileceğimizi düşünüyoruz ve hedefimiz de bunu şampiyonluk için yapmak."

Bulls şu anda 25-10'luk derecesiyle zorlu Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor.


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