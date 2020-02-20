DeRozan, bu yaz serbest kalabileceği iddialarını reddetti!

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, bu yaz Spurs ile uzatma kontratı konusunda anlaşamadığı takdirde, oyuncu opsiyonundan vazgeçip sınırsız bir serbest oyuncu olmayı planladığına dair iddiayı yalanladı.



DeRozan, bu sezon Spurs ile 27.739.975 dolar kazanıyor. 2020-21 sezonu için aynı miktarda bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



DeRozan bu opsiyonu reddederse, bu sezon sona erdiğinde sınırsız bir ücretsiz oyuncu olacak ve kendi seçtiği herhangi bir takımla imza atabilecek.



DeMar, dün geceki Dallas Mavericks maçı sonrası, sezon sonunda opsiyonunu reddedeceğine dair raporlar hakkında şunu söyledi:



"Kim rapor etti? Annem mi söyledi? Dinlemeyin bunları o zaman."



Spurs, Şubat ayı son takas gününde LaMarcus Aldridge ve DeRozan'ın dahil olduğu takas senaryolarını araştırmıştı.



DeRozan, bu sezon 22.3 sayı, 5.5 asist ve 5.7 ribaund ile oynuyor.



