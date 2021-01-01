DeRozan, birkaç gün kadro dışı kalacak!

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığından ötürü, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine gireceği ve en az 10 gün parkelerden uzak kalacağı açıklandı.



DeRozan'ın takımın bu geceki Cleveland Cavaliers ve Cumartesi günkü Miami Heat maçları için yaptığı deplasman gezisinde takımla seyahat etmediği ve 24 saatlik bir süre içinde iki negatif test sonucu vermediği sürece, yokluğunun bu iki maçlık gezinin ötesine geçeceği bildirildi.



All-Star oyuncu, bu sezon maç başına 26.4 sayı ortalaması ile NBA'deki en iyi oyunculardan biri konumunda.



