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DeRozan: "Bir noktada, artık tokatlanmaktan bıkmamız lazım.."

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'un son dönemdeki performansından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'un son dönemdeki performansından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Geçtiğimiz gece Bulls'un Milwaukee Bucks'a 28 sayı farkla (126-98) yenildiği maçta 21 sayı kaydettikten sonra DeRozan, son 10 maçta 7 mağlubiyet alan ekibinin bu dönemdeki performansından ötürü duyduğu hayal kırıklığını şu ifadelerle dile getirdi:

"Bir noktada artık tokatlanmaktan bıkmamız ve 'Bu kadarı da yetti artık' diyerek kafa yapımıza çeki düzen vermemiz lazım. Bunu bir şekilde tersine çevirmenin ve başarıya aç olduğumuzu tekrar göstermenin zamanı geldi."

42-30'luk derecesiyle Bulls, bu sezonun önemli bölümünde Doğu Konferansı'nda liderliği yakalamış olsa da, şu anda beşinci sırada yer alarak play-in turnuvası potasına düşme riskine sahip.


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