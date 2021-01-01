DeRozan: "Bana 'bitmiş' demeleri, asıl motivasyonum!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, bu sezonki en büyük motivasyonunun "insanların geçmişte kendisini 'bitmiş' olarak görmesi" olduğunu açıkladı.



12 yıllık kariyerinin büyük bir bölümünde DeRozan, NBA topluluğunun büyük çoğunluğu tarafından göz ardı edilmiş ve 2018'de San Antonio'ya takas edildiğinde, birçok insan neredeyse kendisini tamamen unutmuştu.



Ama Chicago'da, Toronto ve San Antonio'da geçirdiği 12 sezondan sonra DeMar, nihayet hak ettiği saygıyı görmeye başladı.



Medyayla yaptığı bir sohbette, 32 yaşındaki oyuncu, son birkaç yıldaki tüm eleştirilere karşılık şu şekilde bir mesaj verdi:



"İnsanlar son birkaç yıldır bittiğimi söylüyorlardı. Chicago ve San Antonio'ya 'uyum sağlamadığıma' dair bir algı vardı. Birçok şeyi motivasyon olarak kullanabilirim. Yalnızca kazanan biri olmak ve bu yolculuğun tadını çıkarmak istiyorum."



DeRozan, %48 şut isabeti ile 25.8 sayı, 5.2 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları ile kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor ve Bulls'u Doğu'da etkileyici bir noktaya taşıyarak, MVP ödülü için de adından söz ettiriyor.



