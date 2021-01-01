Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

DeRozan: "Bana 'bitmiş' demeleri, asıl motivasyonum!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, bu sezonki en büyük motivasyonunun "insanların geçmişte kendisini 'bitmiş' olarak görmesi" olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, bu sezonki en büyük motivasyonunun "insanların geçmişte kendisini 'bitmiş' olarak görmesi" olduğunu açıkladı.

12 yıllık kariyerinin büyük bir bölümünde DeRozan, NBA topluluğunun büyük çoğunluğu tarafından göz ardı edilmiş ve 2018'de San Antonio'ya takas edildiğinde, birçok insan neredeyse kendisini tamamen unutmuştu.

Ama Chicago'da, Toronto ve San Antonio'da geçirdiği 12 sezondan sonra DeMar, nihayet hak ettiği saygıyı görmeye başladı.

Medyayla yaptığı bir sohbette, 32 yaşındaki oyuncu, son birkaç yıldaki tüm eleştirilere karşılık şu şekilde bir mesaj verdi:

"İnsanlar son birkaç yıldır bittiğimi söylüyorlardı. Chicago ve San Antonio'ya 'uyum sağlamadığıma' dair bir algı vardı. Birçok şeyi motivasyon olarak kullanabilirim. Yalnızca kazanan biri olmak ve bu yolculuğun tadını çıkarmak istiyorum."

DeRozan, %48 şut isabeti ile 25.8 sayı, 5.2 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları ile kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor ve Bulls'u Doğu'da etkileyici bir noktaya taşıyarak, MVP ödülü için de adından söz ettiriyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal