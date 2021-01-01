DeRozan: "Artık hedefim şampiyonluğa oynamak!"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, serbest oyuncu döneminde nihai hedefinin "şampiyonluk kazanmak" olduğunu söyledi.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın ev sahipliği yaptığı 'Club Shay Shay' podcast'inde yer alan ve bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olan DeRozan, serbest oyuncu döneminde hedefinin ne olduğunu açıkladı.



DeMar, kariyerinin bir sonraki döneminde şampiyonluk kazanmanın önemini şu şekilde vurguladı:



"Bu noktada artık en önemli şey şampiyonluk kazanmak. 13. sezonuma girerken, tüm bu adamların şampiyonluk için yarıştığını görüyorum. Kariyerimde iyi miktarda para kazanacak kadar şanslı oldum, ancak bu noktada benim için nihai hedef bir şampiyonluk için rekabet etmek."



Geçtiğimiz sezon DeRozan maç başına 21.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu. Son beş sezonda DeMar, yılda ortalama yaklaşık 27 milyon dolar kazanıyordu.



