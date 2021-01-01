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DeRozan, All-Star seçilmemesiyle ilgili: "Gülüp geçmek lazım!"

San Antonio Spurs yıldızı Demar Derozan, bu sezon kendisi yerine Utah Jazz guardı Mike Conley'nin All-Star seçilmesine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yıldızı Demar Derozan, bu sezon kendisi yerine Utah Jazz guardı Mike Conley'nin All-Star seçilmesine tepki gösterdi.

Conley, 2021 All-Star maçında sakatlığı yüzünden oynayamayacak olan Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın yerine geçecek isim olarak duyurulunca, DeRozan, hayal kırıklığını Twitter'da şu şekilde ifade etti:

"Bir noktadan sonra saçmalıklara yalnızca gülüp geçmek gerekiyor!"

2018'de Spurs'e takası öncesi dört kez üst üste All-Star seçilmiş olan DeRozan, San Antonio'ya varışından bu yana 21.4 sayı, 4.9 ribaunt ve 7.2 asist ortalamaları yakalıyordu.


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