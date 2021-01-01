DeRozan, All-Star seçilmemesiyle ilgili: "Gülüp geçmek lazım!"

San Antonio Spurs yıldızı Demar Derozan, bu sezon kendisi yerine Utah Jazz guardı Mike Conley'nin All-Star seçilmesine tepki gösterdi.



Conley, 2021 All-Star maçında sakatlığı yüzünden oynayamayacak olan Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın yerine geçecek isim olarak duyurulunca, DeRozan, hayal kırıklığını Twitter'da şu şekilde ifade etti:



"Bir noktadan sonra saçmalıklara yalnızca gülüp geçmek gerekiyor!"



2018'de Spurs'e takası öncesi dört kez üst üste All-Star seçilmiş olan DeRozan, San Antonio'ya varışından bu yana 21.4 sayı, 4.9 ribaunt ve 7.2 asist ortalamaları yakalıyordu.



