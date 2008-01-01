Deron Williams boks maçına çıkacak!

NBA'in eski All-Star oyuncusu Deron Williams'ın, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Jake Paul - Tommy Fury boks maçı mücadelesinden önce ilk kez ringe çıkacağı belirtildi.



Most Valuable Promotions'ın kurucu ortağı Nakisa Bidarian'ın ESPN'e yaptığı açıklamaya göre Williams, 18 Aralık'ta Florida'da düzenlenecek olan Paul ve Fury arasındaki boks maçı etkinliği öncesi rekabet edecek.



Williams'ın rakibinin henüz belli olmadığı, ancak NFL oyuncusu Frank Gore ile karşı karşıya gelme olasılığı bulunduğu belirtildi.



Raimondi, 37 yaşındaki eski oyuncunun yıllardır karma dövüş sanatları ile boks eğitimi aldığını ve Dallas'taki Fortis MMA tesisinde bir hissesi bulunduğunu açıkladı.



Williams, 12 yıllık NBA kariyerinde Utah Jazz ve Brooklyn Nets formaları giydiği dönemde üç kez All-Star seçilmiş ve aynı zamanda 2008 ve 2012'de ABD milli takımıyla iki kez Olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.



