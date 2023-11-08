Dermendzhiev: 'Fenerbahçe ile oynamak gurur'

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendzhiev, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir takıma sahip olduğunu ve karşılaşmanın gruptan çıkmak adına son şansları olduğunu söyledi.
Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu belirtti.
En iyi oyunlarını oynamak istediklerini vurgulayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım. Bizim için onlarla oynamak büyük bir gurur. Onlarla oynamak bizim klasımızı ölçmek için harika bir sınav. İstanbul'da sakatlık yaşayan bir stoper oyuncumuz var, o forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. Her şeye rağmen biz bizim oyunumuzu oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe klas bir takım, şu anda grupta liderler. Biz en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir."
Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu belirtti.
En iyi oyunlarını oynamak istediklerini vurgulayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe çok klas oyunculara sahip güçlü bir takım. Bizim için onlarla oynamak büyük bir gurur. Onlarla oynamak bizim klasımızı ölçmek için harika bir sınav. İstanbul'da sakatlık yaşayan bir stoper oyuncumuz var, o forma giyemeyecek. Kendisini korumak amaçlı oynatmayacağız. Her şeye rağmen biz bizim oyunumuzu oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe klas bir takım, şu anda grupta liderler. Biz en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu maç bizim gruptan çıkmak için son şansımız olabilir."
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