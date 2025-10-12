12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya

Derin Toparlak, Mısır'da düzenlenen Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.

calendar 12 Ekim 2025 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli sporcu Derin Toparlak, Mısır'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Mısır'ın Marine Alamein kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda Derin Toparlak, açık su yarışları için 5 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele etti.

Milli sporcu, parkuru 47 dakika 20 saniye 4 salisede tamamlayarak bronz madalya kazandı.


Derin Toparlak, büyük erkekler 1 kilometre su üstü mücadelesinde de 8 dakika 37 saniye ve 64 saliselik derecesiyle üçüncü olarak ikinci bronz madalyasını aldı.

İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Ali Aras Ödüm ve Zeynep Azra Kanat'tan oluşan Bayrak Milli Takımı ise gençler karışık kategorisinde 4x150 metre elemeli çift palette dördüncü oldu.

Milli sporculardan Derin Toparlak, büyükler 4x150 metre elemeli su üstünde, Berra Nur Yılmaz da gençler 4x150 metre çift palet yarışmasında 4'üncülük elde etti.

