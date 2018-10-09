Derin Demirsoy'dan Olimpiyat ve Beerbaum açıklaması

Biniciliğin en zor seviye yarışlarından olan 5 yıldız kategorisindeki Engel Atlama Grand Prix'sinde, dört olimpiyat altın madalyası bulunan Ludger Beerbaum'u geride bırakarak birinci olan Derin Demirsoy, "Olimpiyat şampiyonunu geçmek gurur verdi." dedi.
Derin Demirsoy, yaptığı açıklamada, Belçika'nın Waregem şehrinde geçtiğimiz hafta düzenlenen yarışma hakkında, "Uluslararası yarışmalar 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar oluyor. 5 yıldızlılar en zorlu yarışlar olarak değerlendiriliyor. Bu 5 yıldızlı bir yarışmaydı. Senenin en önemli yarışmalarından biriydi. Dünya sıralamasında ilk 30 içindeki 21 sporcu katıldı. En iyi binicilerin, en iyi atların olduğu çok prestijli bir yarışmada bu birinciliği kazandık. Burada birinci olmak çok önemliydi." diye konuştu.
Türkiye Binicilik Federasyonunun sahibi olduğu "Dadjak Ter Puttenen" isimli atla birincilik kazandığını hatırlatan Demirsoy, hedefleri hakkında şunları söyledi:
"Bu gibi önemli yarışmalara kabul edilmek çok değerli. Bu yarışmaya 'Wildcard' (özel davetiye) ile girdim. Bu yarışmayı kazanmam inşallah bunun gibi diğer önemli yarışmalara 'Wildcard' ile katılmamı sağlayacak. Aldığım 'Wildcard'larla büyük yarışmalara katılmam ve elde ettiğim başarılar, olimpiyat kotası alma yolunda beni ilerletiyor. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları."
"Beerbaum'u geçmek gurur verdi"
Biniciliğin efsane sporcularından dört olimpiyat altın madalyasına sahip Ludger Beerbaum'u geride bırakarak birinci olmanın kendi adına büyük bir gurur olduğunu aktaran Derin Demirsoy, "Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli binicilerinden Beerbaum'u geçtim. Onlarca madalyası olan, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan bir sporcu. Hepimizin çok saygı duyduğu çok değerli bir sporcu. Olimpiyat şampiyonunu geçmek gurur verdi." ifadelerini kullandı.
Binicilikte başarı için iyi atların ve desteğin öneminin altını çizen Demirsoy, "İyi atların alınması ve iyi sponsorların bulunması çok önemli. Bu başarıyı kazandığımız at Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 1 sene önce bana verildi ve böyle dereceler elde edildi. Olimpiyat yolunda bu tarz yatırımlar çok önemli." şeklinde konuştu.
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Derin Demirsoy, yaptığı açıklamada, Belçika'nın Waregem şehrinde geçtiğimiz hafta düzenlenen yarışma hakkında, "Uluslararası yarışmalar 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar oluyor. 5 yıldızlılar en zorlu yarışlar olarak değerlendiriliyor. Bu 5 yıldızlı bir yarışmaydı. Senenin en önemli yarışmalarından biriydi. Dünya sıralamasında ilk 30 içindeki 21 sporcu katıldı. En iyi binicilerin, en iyi atların olduğu çok prestijli bir yarışmada bu birinciliği kazandık. Burada birinci olmak çok önemliydi." diye konuştu.
Türkiye Binicilik Federasyonunun sahibi olduğu "Dadjak Ter Puttenen" isimli atla birincilik kazandığını hatırlatan Demirsoy, hedefleri hakkında şunları söyledi:
"Bu gibi önemli yarışmalara kabul edilmek çok değerli. Bu yarışmaya 'Wildcard' (özel davetiye) ile girdim. Bu yarışmayı kazanmam inşallah bunun gibi diğer önemli yarışmalara 'Wildcard' ile katılmamı sağlayacak. Aldığım 'Wildcard'larla büyük yarışmalara katılmam ve elde ettiğim başarılar, olimpiyat kotası alma yolunda beni ilerletiyor. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları."
"Beerbaum'u geçmek gurur verdi"
Biniciliğin efsane sporcularından dört olimpiyat altın madalyasına sahip Ludger Beerbaum'u geride bırakarak birinci olmanın kendi adına büyük bir gurur olduğunu aktaran Derin Demirsoy, "Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli binicilerinden Beerbaum'u geçtim. Onlarca madalyası olan, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan bir sporcu. Hepimizin çok saygı duyduğu çok değerli bir sporcu. Olimpiyat şampiyonunu geçmek gurur verdi." ifadelerini kullandı.
Binicilikte başarı için iyi atların ve desteğin öneminin altını çizen Demirsoy, "İyi atların alınması ve iyi sponsorların bulunması çok önemli. Bu başarıyı kazandığımız at Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 1 sene önce bana verildi ve böyle dereceler elde edildi. Olimpiyat yolunda bu tarz yatırımlar çok önemli." şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın