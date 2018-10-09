Derin Demirsoy'dan Olimpiyat ve Beerbaum açıklaması

"Beerbaum'u geçmek gurur verdi"

Biniciliğin en zor seviye yarışlarından olan 5 yıldız kategorisindeki Engel Atlama Grand Prix'sinde, dört olimpiyat altın madalyası bulunan Ludger Beerbaum'u geride bırakarak birinci olan Derin Demirsoy,dedi.Derin Demirsoy, yaptığı açıklamada, Belçika'nın Waregem şehrinde geçtiğimiz hafta düzenlenen yarışma hakkında,diye konuştu.Türkiye Binicilik Federasyonunun sahibi olduğuisimli atla birincilik kazandığını hatırlatan Demirsoy, hedefleri hakkında şunları söyledi:Biniciliğin efsane sporcularından dört olimpiyat altın madalyasına sahip Ludger Beerbaum'u geride bırakarak birinci olmanın kendi adına büyük bir gurur olduğunu aktaran Derin Demirsoy,ifadelerini kullandı.Binicilikte başarı için iyi atların ve desteğin öneminin altını çizen Demirsoy,şeklinde konuştu.