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Derin Demirsoy, İspanya'da birinci oldu

Milli binici, Sunshine Turu'nda small grand prix yarışmasında birinciliği elde etti

Kaynak: Yeni Yüzyıl
Derin Demirsoy, İspanya'da birinci oldu
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25 Şubat 2018 11:01
Binicilikte milli sporcu Derin Demirsoy, Sunshine Turu'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen CSI3 yarışmalarına katıldı.

Vejer De la Frontera kasabasındaki Sunshine Turu'nda mücadele eden milli binici, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla small grand prix etkinliğinde birinciliği elde etti.

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