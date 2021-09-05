Derin bir nefes aldık!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maç gününde A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile karşılaştı. Victoria Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 3-0'lık skorla kazandı.



Milli Takımımızda Enes Ünal, 4. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



0-0 biten ilk devrenin ardından Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla girdiği pozisyonu iyi değerlendirdi ve 54. dakikada Milli Takımımızı öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kenan Karaman, 83. dakikada attığı golle skoru belirledi.



A Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti ve grup liderliğini korudu. Cebelitarık ise 5. maçında 5. yenilgisini aldı.



Millilerimiz, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Bu mücadele 7 Eylül Salı TSİ 21.45'te oynanacak. Cebelitarık ise Norveç deplasmanına gidecek.



Grubumuzdaki diğer maçlarda alınan sonuçlar:



Letonya 0-2 Norveç

Hollanda 4-0 Karadağ



PUAN DURUMU



11 - Norveç

10 - Hollanda

10 - Norveç

7 - Karadağ

4 - Letonya

0 - Cebelitarık



ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu ile cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.



Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu ise yedekler arasında yer aldı.



Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile cezalı Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.



TRİBÜNLERDE 2 BİN TARAFTAR



Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, yönetim kurulu üyeleriyle izledi.



ENES ÜNAL PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ



Milli takımımız maça hızlı başladı ve henüz ilk dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.



Kaan Ayhan'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasına hareketlenen Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından forması çekilerek indirilmesi sonrası hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi.



Topun başına gelen Enes Ünal, yerden sol tarafa yaptığı vuruşta kaleci Coleing'i geçemedi.



POZİSYONA GİRMEKTE ZORLANDIK



Millilerimiz, kaçan penaltı sonrası topun tek hakimi oldu. Cebelitarıklı oyuncular, De Barr dışında tüm hatlarıyla savunmaya çekilerek ceza sahası önünde kalabalık bir şekilde kaldı. Sağdan ve soldan sürekli ortalar yapan Millilerimiz, Cebelitarık kilidini açamadı.



İlk yarıda pozisyona girmekte zorlanan Milli Takımımız, kalesinde de tek pozisyon verdi. Tjay De Barr'ın 43. dakikada çektiği şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.



İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



DE BARR'IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ



Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarının bşaında Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna aldı. Zeki Çelik, Enes Ünal ve Taylan Antalyalı ise kenara geldi.



İkinci yarının henüz başında Cebelitarık gole çok yaklaştı. Tjay De Barr'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut direkten geri döndü. Devamında yaşanan pozisyonda karşı karşıya durumda kalan Uğurcan, gole izin vermedi.



HALİL DERVİŞOĞLU KİLİDİ AÇTI



İlk yarıdakinin aksine daha fazla merkezden hücum eden ve yerden pas yapan Millilerimiz, bu taktik sonrası gole ulaştı.



54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile girdiği verkaç sonrası cezaq sahasında topla buluşan Halil Dervişoğlu, sol çaprazdan sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.



HAKAN ÇALHANOĞLU UZAKLARDAN; 2!



Cebelitarık'ın savunma disiplininden koptuğu dakikalarda Hakan Çalhanoğlu farkı ikiye çıkardı.



65. dakikada Efecan Karaca ile girdiği verkaç sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun kaleyi cepheden gören yerden çektiği şutunda yerden seken top hız kazanarak ağlarla buluştu.



KENAN KARAMAN SKORU BELİRLEDİ



2-0'dan sonra da Milli Takımımız topa hakim olmayı ve pozisyonlara girmeyi sürdürdü. Cebelitarık kalesinde ataklarını sürdüren Millilerimiz, 83'te farkı 3'e çıkardı.



Mert Müldür'ün ceza sahası içine gönderdiği sert ortasında Kenan Karaman, topu tek vuruşla ağlara göndermeyi başardı.



Mücadelenin kalan dakikalarında da Millilerimiz topa hakim olsa da skor değişmedi ve mücadeleden 3-'lık skorla galip ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada milli takım penaltı kazandı. Kaan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan, Britto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Kristo Tohver Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada atışı kullanan Enes Ünal penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Coleing, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada ay-yıldızlı ekip sol kanattan Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi.

43. dakikada Cebelitarık kalecisi Coleing'in uzun vuruşunda topu Çağlar'dan kapan De Barr, ceza sahasına doğru ilerledi. De Barr, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Cebelitarık gole çok yaklaştı. De Barr'ın ceza yayı üstünden şutunda kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuna da değen top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

54. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Halil, sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

65. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Efecan'la paslaşan Hakan Çalhanoğlu, rakip ceza sahasına yaklaştı, ceza yayı önünden çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-2.

68. dakikada ay-yıldızlı ekibin gelişen atağında Yusuf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan, açısını düzeltip yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

78. dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Pons'un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Chipolina kafayı vurdu, Uğurcan yattı ve topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada milli takım 3. golünü buldu. Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Kenan Karaman dönerek vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

89. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kaptığı topu Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan dar açıdan aşırtma bir vuruş yaptı, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Cebelitarık: Coleing, Britto (Dk. 34 Pons), Mouelhi, Chipolina, Torrilla, Valarino, Wiseman, Sergeant, Hernandez (Dk. 69 Coombes), De Barr (Dk. 73 Styche), Ronan

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Çağlar Söyüncü (Dk. 81 Rıdvan Yılmaz), Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Kenan Karaman), Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Merih Demiral), Enes Ünal (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 54 Halil Dervişoğlu, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 83 Kenan Karaman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 3 Britto, Dk. 36 De Barr (Cebelitarık), Dk. 16 Orkun Kökçü (Türkiye)



