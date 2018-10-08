  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Derelioğlu: "İlk puan kaybında Cocu gider"

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu, köşe yazısında Phillip Cocu'nun kredisinin tükendiğini yazdı.

Kaynak: Takvim
Derelioğlu: 'İlk puan kaybında Cocu gider'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2018 10:46
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Oktay Derelioğlu, 0-0 biten Fenerbahçe - Başakşehi maçının ardından ilk puan kaybı ile birlikte Phillip Cocu'yla yolların ayrılabileceğini yazdı.

İşte Oktay Derelioğlu'nun Takvim gazetesindeki köşe yazısı:

"Başakşehir mücadelesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun adeta kader maçıydı. Bunun da bilincinde olan Hollandalı hoca kadro seçiminde risk almadı ve hafta içinde Avrupa Ligi'nde kazanan kadroyu sahaya sürdü.

Oturmuş bir kadroya sahip Başakşehir takımı karşısında Sarı-Lacivertliler, topun kontrolünü eline almakta zorlansa da karşılaşmanın başından itibaren önemli pozisyonlar yakaladı.

Pas oyununu iyi oynayan rakibine karşı uzun toplarla çıkan Sarı-Lacivertliler'de ilk yarıda Ayew'in kaçırdığı net pozisyon gol olsaydı Fenerbahçe taraftarının da desteği ile maçı koparabilirdi. Bu pozisyon bence maçın kırılma anıydı.

"İLK PUAN KAYBINDAN YOLLAR AYRILIR"

"İlk yarıda Fenerbahçe ataklarında kalesinde devleşen kaleci Mert Günok da dün gecenin yıldızlarındandı. Fenerbahçe dün rakibine oranla daha fazla pozisyona girse de sonuca bir türlü gidemedi. İleri uçta çok çalışan Slimani'nin artık bu maçlarda daha fazla inisiyatif alması gerekiyor diye düşünüyorum.

Fenerbahçe dün kazanmaya yakın bir oyun oynasa da çok önemli bir 2 puan bıraktı. Cocu'nun Başakşehir maçında da galip gelememesi sonrası kredisi tükendi. Hollandalı hoca ile bundan sonraki ilk puan kaybında yollar ayrılabilir."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için