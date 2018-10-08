"İLK PUAN KAYBINDAN YOLLAR AYRILIR"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Oktay Derelioğlu, 0-0 biten Fenerbahçe - Başakşehi maçının ardından ilk puan kaybı ile birlikte Phillip Cocu'yla yolların ayrılabileceğini yazdı."Başakşehir mücadelesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun adeta kader maçıydı. Bunun da bilincinde olan Hollandalı hoca kadro seçiminde risk almadı ve hafta içinde Avrupa Ligi'nde kazanan kadroyu sahaya sürdü.Oturmuş bir kadroya sahip Başakşehir takımı karşısında Sarı-Lacivertliler, topun kontrolünü eline almakta zorlansa da karşılaşmanın başından itibaren önemli pozisyonlar yakaladı.Pas oyununu iyi oynayan rakibine karşı uzun toplarla çıkan Sarı-Lacivertliler'de ilk yarıda Ayew'in kaçırdığı net pozisyon gol olsaydı Fenerbahçe taraftarının da desteği ile maçı koparabilirdi. Bu pozisyon bence maçın kırılma anıydı."İlk yarıda Fenerbahçe ataklarında kalesinde devleşen kaleci Mert Günok da dün gecenin yıldızlarındandı. Fenerbahçe dün rakibine oranla daha fazla pozisyona girse de sonuca bir türlü gidemedi. İleri uçta çok çalışan Slimani'nin artık bu maçlarda daha fazla inisiyatif alması gerekiyor diye düşünüyorum.Fenerbahçe dün kazanmaya yakın bir oyun oynasa da çok önemli bir 2 puan bıraktı. Cocu'nun Başakşehir maçında da galip gelememesi sonrası kredisi tükendi. Hollandalı hoca ile bundan sonraki ilk puan kaybında yollar ayrılabilir."