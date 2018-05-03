Dereceli sistem değişiyor! İşte detaylar

Her yerleştirme oyunundan sonra açık ve anlaşılır geribildirim

Sezon boyunca çok çeşitli görevler

Oyunculara beceri seviyeleri ne olursa olsun düzenli kilometre taşları ve anlamlı hedefler

ve Oyuna devamlı ve derinlikli yatırım yapanları ödüllendirmek.

Anlaşılır Geribildirim

Görev ve Rol Çeşitliliği





Kilometre Taşları ve Anlamlı Hedefler





Daha Geniş Bir Ödül Sistemi

Derece Çerçevesi

Değişecek sistemle oyuncular başarılarını adım adım takip edip daha adil bir sistemle hak ettikleri lige yerleşebilecek. Üstelik sezon sonu dereceli ödüllerinde önemli değişiklikler var.Dereceli sistemin değişmesiyle geribildirim özelliği ön plana çıkacak. Yapımcılar oyuncuların tercihlerine göre hareket ederek uygun ve sistemli bir dereceli düzeni hedeflediklerini açıkladı.Kısaca bahsetmek gerekirse yeni dereceli sistemi dört temel unsur üzerine inşa edilecek:Bildiğiniz gibi şimdiki sisteme göre ligdeki yerimizi görebilmek için 10 dereceli oyun oynamamız gerekiyordu. Zaferlerle gelen lig puanımız bozgunlarla azalabiliyordu ve 10 oyun sonunda ligimiz profilimizde yer alıyordu.Yapılacak değişiklik buradaki belirsizliği gidermek ve oyuncunun hevesini üst seviyelerde tutarak gerçek başarısına ortak olabilmek. Değişikliğe göre sadece bir dereceli oyun sonucunda profilimizde kendimizin görebileceği bir lige yerleştirileceğiz. Bu ligin kalıcılaşması için de 9 tane daha derecelide ter dökmemiz istenecek. Ancak bu oyunlarda geçici derecemizin asıl derecemizden yüksek olmaması için lig puanımız bozgun alsak da eksilmeyecek. Böylece kurulan bu sistemle oyunumuzdaki başarımızı adım adım takip edebileceğiz.Mevcut yerleştirme sisteminde koridor seçerek oyuna girme yer alıyor. Çoğu oyuncu uzmanlaştığı koridoru ve şampiyonu tercih edip ona göre yerleşiyor. Aslında bu bir bakıma oyuncunun tercihine yönelik kurulmuş bir sistem. Ancak bu sistemle birlikte oyuncuların derecelide seçtikleri şampiyon çeşitliliği ve rolleri oldukça daraldı. Otomatik doldurma ile bunun önüne geçilmeye çalışılsa bile istenen sonuç alınamadı. Bu yüzden yapılacak değişiklikle artık koridordaki uzmanlığımıza göre eşleştirileceğiz. Yani oynadığımız koridordaki beceri düzeyimize uygun bir rakiple karşı karşıya geleceğiz.Ayrıca eşleştirmenin adil olmasını isteyen yapımcılar farklı konumlarda ustalaşmayı seçen oyuncuların ödüllendirileceğini açıklarken derecelide cezalandırma sisteminin daha da ağırlaşacağını belirtti.Güncel dereceli sistemin bir zorluğu da lig atlamak. Bazı ligler "bronz, gümüş, elmas" oldukça kalabalık olduğundan oyuncuların bu ligleri tırmanması zor olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için lig atlama aşamaları değiştirilecek. Şu anki tasarıma göre oyuna iki yeni aşama eklenmesi planlanıyor. Böylece lig atlamakta sıkıntı yaşanmayacak.Son olarak kümelerin sayısı azaltılacak. Beş olan küme sayısı dörde düşürülerek yeni aşamaları tırmanmada kolaylık sağlanacak.Sezon sonunda elde edilen ödüller bir bakıma dereceli sisteme heves uyandırıyor ancak bütün oyunculara hitap eden cinsten değil. Özellikle şanlı kostümler tek bir şampiyona çıktığından sadece o şampiyonda uzmanlaşmış kişiler seviniyor.Detayları hala düşündüklerini belirten yapımcılar sezonu üç mevsime bölmeyi planladıklarını açıkladı. Bu sayede dereceli sistemdeki ilerleyişimizi daha net görebilirken yeni ödüller kazanma şansı elde edeceğiz. Mevsim dönümlerinde ligimizin sıfırlanmayacağını da belirtelim.Sezon sonunda gelen yükleme ekranı çerçevesi artık ilk yerleştiğimiz ligden itibaren görünecek. Ayrıca dereceli sistemde yükseldikçe çerçevemizin değiştiğini de görebileceğiz.Ayrıca yapımcılar şimdiki gibi önceki sezondaki derecemizi sergileyebileceğimizi belirtti. Böylece şimdiki performansımızın yanında geçmiş sezondaki performansımızı da profilimizde gösterebileceğiz.Açıkça görüldüğü üzere gelişmiş ödüllerle beraber daha adil bir dereceli sistemi bizi bekliyor. Vadide iyi şanslar!