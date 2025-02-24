Derbiye yabancı basın akın etti

Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan derbi için 25 yabancı basın mensubu izledi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameraman akreditasyon yaptırdı.



