Derbiye yabancı basın akın etti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi 25 yabancı basın mensubu takip etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derbiye yabancı basın akın etti
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24 Şubat 2025 20:47
Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan derbi için 25 yabancı basın mensubu izledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameraman akreditasyon yaptırdı.


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