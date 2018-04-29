Derbiye damga vuran o an: Fırat Aydınus ve Nagatomo!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 61. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı.
Gomis'i ceza sahası içerisinde yere indiren Tosic'e öncelikle kart çıkartmayan Fırat Aydınus'a Galatasaraylı futbolcu Nagatoma uyarıda bulundu. Nagatamo'nun şiddettli itirazına "yellow" diyerek karşılık veren Aydınus, bir süre sonra cebinden kırmızı kartını çıkarttı ve Dusko Toisc'e kırmızı kart gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Gomis'i ceza sahası içerisinde yere indiren Tosic'e öncelikle kart çıkartmayan Fırat Aydınus'a Galatasaraylı futbolcu Nagatoma uyarıda bulundu. Nagatamo'nun şiddettli itirazına "yellow" diyerek karşılık veren Aydınus, bir süre sonra cebinden kırmızı kartını çıkarttı ve Dusko Toisc'e kırmızı kart gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın