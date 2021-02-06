Derbinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Haber; Sporx.com
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Derbinin VAR hakemi belli oldu
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06 Şubat 2021 11:18
Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.



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