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Derbinin skorunu bilene FM2018 hediye

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar saat 19:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Dev derbinin skorunu bilen üç arkadaşımıza FM2018 hediye edeceğiz

Kaynak: Sporx.com
Derbinin skorunu bilene FM2018 hediye
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25 Şubat 2018 12:10
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar saat 19:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Dev derbinin skorunu bilen üç arkadaşımıza FM2018 hediye edeceğiz

DERBİDE SKORU BİL, HEDİYE KAP! TIKLAYIN
Sporx Derbi Kampanyası Katılım Koşulları

1- Sporx.com Derbi Kampanyası Katılım Koşulları Meclis-i Mebusan Caddesi No:23 Dursun Han Kat:1 34433 Beyoğlu-İstanbul adresinde mukim Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

2- Sporx.com Derbi Kampanyası koşulları aşağıdaki maddeleri kapsar ve katılımcılar bu koşulları kampanyaya katıldıklarında kabul etmiş sayılır.

3- Kampanya 25.02.2018 tarihinde saat 12:00'de başlar ve 25.02.2018 tarihinde saat 18:59'da sona erer.

4- Kampanyaya katılmak isteyen katılımcıların, Sporx Twitter hesabını takip etmesi, duyuru tweet'ini beğenip skor tahminleri ile birlikte retweet etmeleri gerekmektedir.

5- Kazanan katılımcılar 27.02.2018 günü, saat 17:00 itibariyle Sporx.com Twitter hesabından açıklanacaktır.

6- Sporx Twitter hesabını takip etmeyen kullanıcılar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ödül alamazlar.

7- Tweetleri korumalı (gizli) kullanıcılar yarışmaya katılamazlar.

8- Kampanyanın yapıldığı gün itibariyle 18 yaşını doldurmamış olanlar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile
ödül alamazlar.

9- Sporx.com kampanya kapsamında vereceğini duyurduğu hediyeyi, kapsamını, kurgusunu, yapısını ve koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

10- Sporx.com kampanyayı durdurma, sona erdirme veya süresini değiştirme hakkına sahiptir.

11- Hediye hakkı satılamaz ve devredilemez.

12- Bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.

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