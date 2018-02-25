Derbinin skorunu bilene FM2018 hediye

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar saat 19:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Dev derbinin skorunu bilen üç arkadaşımıza FM2018 hediye edeceğiz
DERBİDE SKORU BİL, HEDİYE KAP! TIKLAYINSporx Derbi Kampanyası Katılım Koşulları
1- Sporx.com Derbi Kampanyası Katılım Koşulları Meclis-i Mebusan Caddesi No:23 Dursun Han Kat:1 34433 Beyoğlu-İstanbul adresinde mukim Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
2- Sporx.com Derbi Kampanyası koşulları aşağıdaki maddeleri kapsar ve katılımcılar bu koşulları kampanyaya katıldıklarında kabul etmiş sayılır.
3- Kampanya 25.02.2018 tarihinde saat 12:00'de başlar ve 25.02.2018 tarihinde saat 18:59'da sona erer.
4- Kampanyaya katılmak isteyen katılımcıların, Sporx Twitter hesabını takip etmesi, duyuru tweet'ini beğenip skor tahminleri ile birlikte retweet etmeleri gerekmektedir.
5- Kazanan katılımcılar 27.02.2018 günü, saat 17:00 itibariyle Sporx.com Twitter hesabından açıklanacaktır.
6- Sporx Twitter hesabını takip etmeyen kullanıcılar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ödül alamazlar.
7- Tweetleri korumalı (gizli) kullanıcılar yarışmaya katılamazlar.
8- Kampanyanın yapıldığı gün itibariyle 18 yaşını doldurmamış olanlar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile
ödül alamazlar.
9- Sporx.com kampanya kapsamında vereceğini duyurduğu hediyeyi, kapsamını, kurgusunu, yapısını ve koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
10- Sporx.com kampanyayı durdurma, sona erdirme veya süresini değiştirme hakkına sahiptir.
11- Hediye hakkı satılamaz ve devredilemez.
12- Bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.
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DERBİDE SKORU BİL, HEDİYE KAP! TIKLAYIN
1- Sporx.com Derbi Kampanyası Katılım Koşulları Meclis-i Mebusan Caddesi No:23 Dursun Han Kat:1 34433 Beyoğlu-İstanbul adresinde mukim Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
2- Sporx.com Derbi Kampanyası koşulları aşağıdaki maddeleri kapsar ve katılımcılar bu koşulları kampanyaya katıldıklarında kabul etmiş sayılır.
3- Kampanya 25.02.2018 tarihinde saat 12:00'de başlar ve 25.02.2018 tarihinde saat 18:59'da sona erer.
4- Kampanyaya katılmak isteyen katılımcıların, Sporx Twitter hesabını takip etmesi, duyuru tweet'ini beğenip skor tahminleri ile birlikte retweet etmeleri gerekmektedir.
5- Kazanan katılımcılar 27.02.2018 günü, saat 17:00 itibariyle Sporx.com Twitter hesabından açıklanacaktır.
6- Sporx Twitter hesabını takip etmeyen kullanıcılar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ödül alamazlar.
7- Tweetleri korumalı (gizli) kullanıcılar yarışmaya katılamazlar.
8- Kampanyanın yapıldığı gün itibariyle 18 yaşını doldurmamış olanlar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile
ödül alamazlar.
9- Sporx.com kampanya kapsamında vereceğini duyurduğu hediyeyi, kapsamını, kurgusunu, yapısını ve koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
10- Sporx.com kampanyayı durdurma, sona erdirme veya süresini değiştirme hakkına sahiptir.
11- Hediye hakkı satılamaz ve devredilemez.
12- Bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın