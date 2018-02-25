Derbinin skorunu bilene FM2018 hediye

DERBİDE SKORU BİL, HEDİYE KAP! TIKLAYIN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar saat 19:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Dev derbinin skorunu bilen üç arkadaşımıza FM2018 hediye edeceğizSporx.com Derbi Kampanyası Katılım Koşulları Meclis-i Mebusan Caddesi No:23 Dursun Han Kat:1 34433 Beyoğlu-İstanbul adresinde mukim Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.porx.com Derbi Kampanyası koşulları aşağıdaki maddeleri kapsar ve katılımcılar bu koşulları kampanyaya katıldıklarında kabul etmiş sayılır.Kampanya 25.02.2018 tarihinde saat 12:00'de başlar ve 25.02.2018 tarihinde saat 18:59'da sona erer.Kampanyaya katılmak isteyen katılımcıların, Sporx Twitter hesabını takip etmesi, duyuru tweet'ini beğenip skor tahminleri ile birlikte retweet etmeleri gerekmektedir.Kazanan katılımcılar 27.02.2018 günü, saat 17:00 itibariyle Sporx.com Twitter hesabından açıklanacaktır.Sporx Twitter hesabını takip etmeyen kullanıcılar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ödül alamazlar.Tweetleri korumalı (gizli) kullanıcılar yarışmaya katılamazlar.Kampanyanın yapıldığı gün itibariyle 18 yaşını doldurmamış olanlar yarışmaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bileödül alamazlar.Sporx.com kampanya kapsamında vereceğini duyurduğu hediyeyi, kapsamını, kurgusunu, yapısını ve koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.Sporx.com kampanyayı durdurma, sona erdirme veya süresini değiştirme hakkına sahiptir.Hediye hakkı satılamaz ve devredilemez.Bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.