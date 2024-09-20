Derbinin sigortası: Fernando Muslera!

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 58 derbide görev aldı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Derbinin sigortası: Fernando Muslera!
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20 Eylül 2024 12:29
Son güncelleme 20 Eylül 2024 13:06
Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi istatistikleriyle öne çıkan Fernando Muslera dikkat çetki.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 57 golüne engel olamayan Muslera, 24 derbide gol yememeyi başardı. Muslera, daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. 31 müsabakada kalesinde 25 gol gören Muslera, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

1 MAÇTA KAPATABİLDİ

Aslan ligde geride kalan 5 maçta puan kaybı yaşamayıp 15 puan topladı, 17 gol atıp 4 gol yedi. 5 maçta da kaleyi koruyan Muslera, bu müsabakaların yalnızca birinde gol yemedi. Ligdeki 5 maçta kalesine 16 isabetli şut çekilen Uruguaylı kaleci, bu şutlarında yüzde 75'inde başarılı oldu. 

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