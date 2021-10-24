Derbinin şifresi bu dakikalarda: 31-45 ve 46-60!

Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gol dakikaları dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Derbinin şifresi bu dakikalarda: 31-45 ve 46-60!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2021 12:21
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde gol dakikaları bizlere birçok ipucu veriyor.

İki takımın 9 haftalık süreçte attığı ve yediği gollere bakıldığında, derbinin ikinci yarım saatinin oldukça kritik olduğu ortaya çıkıyor. 46 ve 60. dakikalar arasında 6 gol atan Beşiktaş, hücumdaki en iyi performansı bu bölümde gösteriyor.

Galatasaray'ın ise 45 ve 60. dakikalar arasında 4 gol bulması dikkat çekiyor.

Beşiktaş yediği 10 golün 4'ünü 76-90 arasında kalesinde görürken, Galatasaray ise 31-45 arasında 4 gole engel olamadı. Kartal ayrıca ilk yarım saatte hiç gol yemedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.