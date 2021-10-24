Derbinin şifresi bu dakikalarda: 31-45 ve 46-60!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde gol dakikaları bizlere birçok ipucu veriyor.



İki takımın 9 haftalık süreçte attığı ve yediği gollere bakıldığında, derbinin ikinci yarım saatinin oldukça kritik olduğu ortaya çıkıyor. 46 ve 60. dakikalar arasında 6 gol atan Beşiktaş, hücumdaki en iyi performansı bu bölümde gösteriyor.



Galatasaray'ın ise 45 ve 60. dakikalar arasında 4 gol bulması dikkat çekiyor.



Beşiktaş yediği 10 golün 4'ünü 76-90 arasında kalesinde görürken, Galatasaray ise 31-45 arasında 4 gole engel olamadı. Kartal ayrıca ilk yarım saatte hiç gol yemedi.





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