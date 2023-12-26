Derbinin şanssız adamı Mauro Icardi!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0'lık skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin başına gelmeyen kalmadı.
Icardi derbide sadece Alexander Djiku'nun çok konuşulan yumruğuyla sarsılmadı. Ganalı stoperle girdiği bir hava mücadelesinde yüzüne kafa darbesi yiyen Arjantinli yıldız, bir pozisyonda ceza sahası içinde yere düşerken, Oosterwolde'nin kramponu suratına çarptı. Yine bir başka ceza sahası pozisyonunda Djiku'nun itmesiyle koşu sırasında dengisini kaybedip yüzünü direğe çarptı.
Icardi'nin soyunma odasına girdiğinde gözündeki morluğun yanı sıra elinde ve ayaklarında kanama olduğu, onu bu halde görenlerin çok şaşırdığı belirtildi.
TARTIŞMA YARATAN AN
22. dakikada Mauro Icardi, Djiku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Arjantinli yıldız ve Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Arda Kardeşler 'devam' kararı verdi.
DJIKU İLE ÇARPIŞTI
Hava topu mücadelesinde Djiku'nun kafası Icardi'nin yüzüne çarpıyor
DİREĞE ÇARPTI
Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, talihsiz bir an yaşadı. Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı.
Oosterwolde'nin kramponu, yere düşen Icardi'nin suratına geldi.
Icardi derbide sadece Alexander Djiku'nun çok konuşulan yumruğuyla sarsılmadı. Ganalı stoperle girdiği bir hava mücadelesinde yüzüne kafa darbesi yiyen Arjantinli yıldız, bir pozisyonda ceza sahası içinde yere düşerken, Oosterwolde'nin kramponu suratına çarptı. Yine bir başka ceza sahası pozisyonunda Djiku'nun itmesiyle koşu sırasında dengisini kaybedip yüzünü direğe çarptı.
Icardi'nin soyunma odasına girdiğinde gözündeki morluğun yanı sıra elinde ve ayaklarında kanama olduğu, onu bu halde görenlerin çok şaşırdığı belirtildi.
TARTIŞMA YARATAN AN
22. dakikada Mauro Icardi, Djiku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Arjantinli yıldız ve Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Arda Kardeşler 'devam' kararı verdi.
DJIKU İLE ÇARPIŞTI
Hava topu mücadelesinde Djiku'nun kafası Icardi'nin yüzüne çarpıyor
DİREĞE ÇARPTI
Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, talihsiz bir an yaşadı. Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı.
Oosterwolde'nin kramponu, yere düşen Icardi'nin suratına geldi.