Derbinin olay adamı; Michy Batshuayi

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, derbide Fenerbahçe ile eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Transfer döneminin son günlerinde Sarı-lacivertlilere katılan Batshuayi'nin, derbide nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir merak konusu.



Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev önünde çıkan Batshuayi, oyuna sonradan girmiş ve son dakikada 2-1'lik zaferi getiren golü atmıştı. Milli arada ülkesi Belçika ile 2-1 kazanılan Galler maçında 1 asist ve 1 golle oynayan yıldız forvet, oldukça formda bir şekilde Siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek. Batshuayi, Valencia ile birlikte de Fenerbahçe'nin en önemli iki gol silahından biri olacak.



DOĞUM GÜNÜNDE MAÇA ÇIKIYOR



Derbi gününde 29 yaşında giren Belçikalı golcü, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Benim için en büyük doğum günü hediyesi, derbide gol atmak olurdu." ifadelerini kullandı.









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