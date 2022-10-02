Derbinin olay adamı; Michy Batshuayi

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, doğum gününde Fenerbahçe formasıyla, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Derbinin olay adamı; Michy Batshuayi
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02 Ekim 2022 10:05
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, derbide Fenerbahçe ile eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Transfer döneminin son günlerinde Sarı-lacivertlilere katılan Batshuayi'nin, derbide nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir merak konusu.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev önünde çıkan Batshuayi, oyuna sonradan girmiş ve son dakikada 2-1'lik zaferi getiren golü atmıştı. Milli arada ülkesi Belçika ile 2-1 kazanılan Galler maçında 1 asist ve 1 golle oynayan yıldız  forvet, oldukça formda bir şekilde Siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek. Batshuayi, Valencia ile birlikte de Fenerbahçe'nin en önemli iki gol silahından biri olacak.

DOĞUM GÜNÜNDE MAÇA ÇIKIYOR

Derbi gününde 29 yaşında giren Belçikalı golcü, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Benim için en büyük doğum günü hediyesi, derbide gol atmak olurdu." ifadelerini kullandı.

 

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