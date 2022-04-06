Derbinin kilidi buna bağlı: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ile plan ortaya çıktı
Sarı-lacivertlilerde 10 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular daha sonra pas ve şut çalışmalarına geçerken son bölümde de taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı.
Sarı-lacivertlilerde 10 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular daha sonra pas ve şut çalışmalarına geçerken son bölümde de taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı.