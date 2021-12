Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'de karşılaştığı derbinin ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



İlk yarı oyun kalitesini beğenmedim ama heyecan var. Sanırım Fenerbahçe ilk kez bu kadar seyirci ile oynuyor. Bu da oyuncuları itiyor. Beşiktaş ilk 15 dakika oyuna hakim başladı. Sonra Fenerbahçe dengeyi buldu ve penaltı golü geldi. Ardından Josef'in golü yine oyunu dengeledi. Hatta Beşiktaş daha fazla Fenerbahçe yarı alanında top çevirdi. Vida'nın büyük hatası, Ersin'in tereddütü derken, Fenerbahçe beklenmeyen golle öne geçti.



Acaba Beşiktaş devrede Can'ı çıkartacak mı? Fenerbahçe aynı kadro ile başlayacaktır. Can çok doğru bir faul yaptı ve kart gördü. İkinci yarıda oyunda değişik bir senaryo beklemiyorum.



VAR'a Hakan Ceylan'n atanması yanlış. Fırat Aydınus'un açısından pozisyon penaltı ama Hakan Ceylan'ın görebileceği bir açı var. VAR'ın inceleme için çağırması gerekiyordu.



ERMAN TOROĞLU



Vida ve Serdar Aziz tehlikeli. İyi işler yapıyorlar ancak bugün Vida'nın yaptığı gibi hatalar da yapıyorlar. Vida aldı golü verdi. Fenerbahçe, çabuk gidiyor. Mesut ve diğerleri iyi gitseler, daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe topu kazandığı zaman Beşiktaş'tan daha iyi geliyor." Beşiktaş Fenerbahçe'nin üzerine gidince arkada çok boşluk kalıyor. Beşiktaş sağdan geliyor hep, hücumun yönünü değiştirmezsen tehlikeli olamazsın. Beşiktaş'ın sol tarafı da kullanması lazım. Fenerbahçe, yön değiştirme işini Beşiktaş'tan daha iyi yaptı. Enteresan bir ikinci yarı izleyeceğiz. Bir penaltı var... Ona maçtan sonra bakacağız. Her kafadan bir ses çıkıyor. Biz akşam bakacağız. Fırat Aydınus, koşamadığı için dinlenmek için oyunu durduruyor. Bazı pozisyonlar faul değil, o kendisini dinlendirmek için faul çalıyor.



ÖNDER ÖZEN



14. dakikadaki penaltı golüne kadar aslında oyun üstünlüğü Beşiktaş'taydı. Fenerbahçe bekleyen taraftı. Beşiktaş skoru ve oyunu istiyordu. Beşiktaş şu dönemde olmalıydı, Kadıköy'de oyunu ve skoru isteyemezsiniz, fazla cüretkar oluyor biraz. 50 bin seyirci var. Kolay değil. Başla bitir değil orası. Her şeyi istiyorum, 90 dakika istiyorum, olmaz. Fenerbahçe hataları iyi değerlendirdi. Penaltı golü sonrası da üstünlük Fenerbahçe'ye geçti. İvme Fenerbahçe'ye döndü. Beşiktaş çabuk yakaladı. Beşiktaş başladığı anlardaki gibi değil. Kırıldı. Enerjisi düştü. Zihinsel olarak etkilendi. Arka arkaya hatalar gördük Beşiktaş'ta. Fenerbahçe değerlendirseydi daha farklı biterdi ilk yarı. Etkili kontrataklar vardı. Pereira'nın seçimleri de sorgulanır. Evde de mi kontra kovalanır dersiniz ama 2-1'i yakaladı.



METİN TEKİN



Fenerbahçe sonuca odaklıydı. Beşiktaş oyunla sonucu istedi. Beşiktaş, 10 dakikada farklıydı ama golü yiyince dağıldı.



Çok kolay değil Kadıköy'de derbi oynamak. Serdar veya baştaki Necip seçimi çok daha doğru değil. Bu oyun yapısıyla oynanacaksa Atiba'ya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş çok da dağılabilir. Çok farklı yerlere gidebilir. Soyunma odasında ne olacağına bağlı. Souza, Pjanic gibi deneyimli oyuncuların iyi oyununa ihtiyacı var. Ayrıca, Atiba'ya ihtiyaç var.



GÜNTEKİN ONAY



3 gol atıldı. Çok poziyon yok. Bireysel hatalar var. Yoğun ikili mücadeleler var. Sert bir karşılaşma. Fenerbahçe kendi yarı sahasında kabulleniyor. Alanları iyi kapatıyor. Açık alanlarda tehlikeli oluyor.



İLKER YAĞCIOĞLU



Beşiktaş daha iyi başlamıştı. Fenerbahçe'nin penaltısına kadar oyunun hakimi Beşiktaş'tı. O golden sonra 5-6 dakika strese girdiler. Josef'in golü Beşiktaş'ı üste çıkardı. Oyun lehine giderken Vida'nın hatasıyla maç bir anda 2-1'e geldi. Can ilk devre katkı sağlayamadı. Fenerbahçe'de Kim son derece başarılı. Fenerbahçe hiç korner atmadı. Beşiktaş'ın 4 korneri var. Geçiş oyununa döndü Fenerbahçe. Topu bırakıyor, çıkmaya çalışıyor. Szalai, Ghezzal'a önlem olsun diye sol kanat bekiydi.



FEYYAZ UÇAR



Geçen haftaki 11'i bozmuyorsan niye Necip oynuyor? Necip sakatlanınca niye Serdar giriyor. Güvenmiyorsan Welinton veya Montero'yu düşün. Derbide kenardaki adamın da derbiyi yaşamış biri olmasında fayda var. Baştan senaryo yanlıştı. Beşiktaş'ın daha iyi oynaması lazım ki skoru eşitlesin. Tam Fenerbahçe'nin istediği senaryo. Yakaladıkları her kontrada etkili olacaklar.



TÜMER METİN



İrfan Can'ı bekliyordum, oynaması gerektiğine de inanıyordum. Pereira'nın tercihi Mesut'u özgür bırakıp Berisha ve Rossi ile dinamizm katabilmek. 3 tane tabiri caizse baba stoper ile oynuyor Fenerbahçe, Batshuayi aralarında. Bir kez Josef şut imkanı yakaladı ve golü çıkardı. Arkadan oraya destek görmedik. Can muhtemelen en çok koşan çıkacak ama ince işlerde adının çıkması lazım. Rıdvan kötü bir ilk yarı oynadı, Vida çok kötü oynadı. Maç sonunda onun hakkında daha geniş konuşacağım.



Fenerbahçe pozisyon üretmeden penaltı, golü buldu; pozisyon üretmeden hata golü buldu. Bana göre penaltı değil pozisyon. Çok kolay penaltı. Fırat Aydınus çok güvendiğimiz bir hakem ama hakem yorumudur.



Önder Hoca geçen hafta son 20 dakikalık bölümde sahneyi çok iyi terk etmişti. Muhtemelen Can'ın yerine Oğuzhan; Larin'in yerine Güven hamlesi bekliyorum.





