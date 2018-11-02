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Derbinin ilk kazananı Galatasaray oldu!

U21 Süper Ligi'nin 11. haftasında, Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 yenmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Derbinin ilk kazananı Galatasaray oldu!
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02 Kasım 2018 14:53
U21 Süper Ligi 11. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray U21 ve Fenerbahçe U21 derbisinden sarı-kırmızılılar 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanılan karşılaşmada Galatasaray adına goller 16. dakikada Recep Gül, 62. dakikada ise Metehan Mertöz'den geldi.

Galatasaray U21 takımı gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak.

Fenerbahçe U21 takımı ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

 

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Galatasaray U21 - Fenerbahçe U21


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