Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus olarak açıklandı.



TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy.



Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.



17. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde;



GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: ALi Şansalan

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar





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