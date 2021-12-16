Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus olarak açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy.
Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.
17. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde;
GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: ALi Şansalan
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy.
Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.
17. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde;
GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: ALi Şansalan
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar