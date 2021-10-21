Derbinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derbinin hakemi belli oldu!
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21 Ekim 2021 11:33
Süper Lig'de yapılacak 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi.

Fırat Aydınus'un Beşiktaş - Galatasaray karnesi

Fırat Aydınus, daha önce Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan 8 derbi karşılaşmasında görev yaptı.

Galatasaray, Fırat Aydınus'un yönettiği derbilerde 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde 2 kez kazandı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus


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