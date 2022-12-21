Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp Başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.



TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.



Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.



Buna göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın hakemi Halil Umut Meler oldu.



Galatasaray - İstanbulspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler:



ANTALYASPOR- MKE ANKARAGÜCÜ, ALİ ŞANSALAN



ÜMRANİYESPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, ARDA KARDEŞLER



HATAYSPOR- GİRESUNSPOR , METE KALKAVAN



KASIMPAŞA - SİVASSPOR, SARPER BARIŞ SAKA



TRABZONSPOR - FENERBAHÇE, HALİL UMUT MELER



ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK, ERKAN ÖZDAMAR



GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ, ATİLLA KARAOĞLAN



KONYASPOR - ALANYASPOR, BAHATTİN ŞİMŞEK



GALATASARAY - İSTANBULSPOR, ABDÜLKADİR BİTİGEN



HAFTAYI BAY GEÇEN TAKIM: KAYSERİSPOR





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