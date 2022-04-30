Derbinin galibi Galatasaray oldu

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 20. hafta maçında Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray, Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray Hepsiburada, 6. dakikada Elana Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, karşılaşmanın 27. dakikasında Elana Santos'un ikinci golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısı 2-1 tamamlandı.
İkinci yarı gol sesi çıkmazken, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray bu sonuçla ligdeki puanını 28'e yükseltti.
Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray Hepsiburada, 6. dakikada Elana Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, karşılaşmanın 27. dakikasında Elana Santos'un ikinci golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısı 2-1 tamamlandı.
İkinci yarı gol sesi çıkmazken, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray bu sonuçla ligdeki puanını 28'e yükseltti.
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