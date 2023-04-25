Derbinin favorisi Abdulkadir Bitigen!

MHK, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Abdulkadir Bitigen ve Ali Şansalan arasında tercihini yapacak. FIFA kokartlı olduğu için Abdulkadir Bitigen bir adım öne çıkıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Derbinin favorisi Abdulkadir Bitigen!
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25 Nisan 2023 21:27
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak kritik Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması için favori hakem ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre, MHK, iki ezeli rakibin randevusu için Abdulkadir Bitigen ve Ali Şansalan arasında bir tercih yapacak.

Abdulkadir Bitigen, FIFA kokartlı olduğu için Şansalan'a göre bir adım öne çıkıyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadele, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

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