Derbinin faturası ağır oldu





Buna göre Fenerbahçe Kulübü'ne 312 bin TL,



Derbinin ev sahibi Fenerbahçe'de ayrıca stadyumun birçok bloğu 1 maç seyirden men cezası aldı. TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamayla PFDK sevklerini açıkladı.Buna göre Fenerbahçe Kulübü'ne 312 bin TL, Galatasaray Kulübü'ne ise 200 bin TL ceza verildi. Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş ve Selahattin Baki 200 bin'er TL, Erden Timur da benzer şekilde 200 bin TL para cezası aldı.Derbinin ev sahibi Fenerbahçe'de ayrıca stadyumun birçok bloğu 1 maç seyirden men cezası aldı.

İşte TFF'nin resmi sitesinden yaptığı PFDK sevk açıklaması:

PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

'nin, 23.12.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 24.12.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,'nin, 25.12.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.12.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,'nin, 25.12.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPORBEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyleile cezalandırılmasına,'nin, 24.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadahakkında, Sportif Ekipman Talimatına aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanAynı müsabakada'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle'nin, 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarıncave FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyleile cezalandırılmasına,idarecisi'ın, 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyleile cezalandırılmasına,idarecisi'nin, 25.12.2023 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyleile cezalandırılmasına,'nin, 24.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, misafir takım olduğu müsabakada akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,hakkında, 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından'nin, kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan kulüp yöneticisinin açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyleile cezalandırılmasına,Başkanıhakkında, 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanidarecisi'un, 25.12.2023 tarihinde medyaya yaptığı ve kulüp resmi youtube hesabında yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyleile cezalandırılmasına,