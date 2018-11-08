Derbinin faturası ağır oldu! 5 isim, ilk yarıyı kapattı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu. PFDK, olaylı derbinin cezalarını açıklarken Galatasaray'dan 3, Fenerbahçe'den 2 isim ilk yarıyı kapattı.
İşte ceza alan 7 ismin kaçıracağı maçlar;
Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
Hasan Şaş'ın kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
Göztepe - Galatasaray
Ryan Donk'un kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Badou Ndiaye'nin kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Garry Rodrigues'in kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Jailson'un kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Bursaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
GALATASARAY'IN MUHTEMEL KAYSERİ 11'İ
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte ceza alan 7 ismin kaçıracağı maçlar;
Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
Hasan Şaş'ın kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
Göztepe - Galatasaray
Ryan Donk'un kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Badou Ndiaye'nin kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Garry Rodrigues'in kaçıracağı maçlar
Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Jailson'un kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Bursaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
GALATASARAY'IN MUHTEMEL KAYSERİ 11'İ
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın