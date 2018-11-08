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Derbinin faturası ağır oldu! 5 isim, ilk yarıyı kapattı

PFDK, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin cezalarını açıklarken fatura ağır oldu. Ceza alan 5 isim, ilk yarıyı kapattı.

Kaynak: Sporx.com
Derbinin faturası ağır oldu! 5 isim, ilk yarıyı kapattı
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08 Kasım 2018 18:40
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu. PFDK, olaylı derbinin cezalarını açıklarken Galatasaray'dan 3, Fenerbahçe'den 2 isim ilk yarıyı kapattı.

İşte ceza alan 7 ismin kaçıracağı maçlar;

Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü

Hasan Şaş'ın kaçıracağı maçlar

Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray - Ankaragücü
Göztepe - Galatasaray

Ryan Donk'un kaçıracağı maçlar

Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor

Badou Ndiaye'nin kaçıracağı maçlar

Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Rizespor
Başakşehir - Galatasaray

Garry Rodrigues'in kaçıracağı maçlar

Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray

Jailson'un kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Bursaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Roberto Soldado'nun kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe - Alanyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Akhisarspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Antalyaspor - Fenerbahçe

GALATASARAY'IN MUHTEMEL KAYSERİ 11'İ



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