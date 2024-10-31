Derbinin bilançosu: 30 kişiye işlem yapıldı

İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü, Galatasaray-Beşiktaş maçında 30 taraftara müdahalede bulundu. Usulsüz giriş, taşkınlık ve yabancı maddeden adli işlem gerçekleşti.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Derbinin bilançosu: 30 kişiye işlem yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 11:32
Son güncelleme 31 Ekim 2024 11:33
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince, geçtiğimiz pazartesi günü RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili yapılan çalışmaların detayı açıklandı.

Maçı 51 bin 515 kişinin izlediği belirlenirken iki takım taraftarlarından 13 şahsa spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini, 14 kişiye müsabaka alanlarına yabancı madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması, 3 taraftara spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi olmak üzere toplamda 30 şahsa "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

37 TORPİL, 2 KELEBEK YAKALANDI!

Bu kişilerin üzerlerinde, yapılan aramalarda 37 adet torpil ve 2 adet kelebek tabir edilen bıçak ele geçirildi. Bazı taraftarın stada girerken kapılara yüklenmesinden dolayı 5 polis ve 1 de polis köpeği yaralandı. Ayrıca yaşı küçük 3 taraftar, gerekli yasal işlemler için ilgili çocuk büro amirliğine teslim edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery