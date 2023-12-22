Derbilerin en deneyimlisi Muslera!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Cim Bom'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.
Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 23 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü.
Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 21 derbide gol yememeyi başardı. Muslera, daha önce 24'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-Lacivertli takımla yapılan 28 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
Cim Bom'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.
Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 23 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü.
Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 21 derbide gol yememeyi başardı. Muslera, daha önce 24'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-Lacivertli takımla yapılan 28 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.