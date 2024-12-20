Derbilerin adamı Sara

Galatasaray, ilk devrede oynadığı 3 derbiyi de kazandı. Galibiyetlerde baş aktörlerden biri de Gabriel Sara oldu.

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Derbilerin adamı Sara
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20 Aralık 2024 08:47
Son güncelleme 20 Aralık 2024 08:49
Sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara uyum sürecini atlattıktan sonra Galatasaray'ın da seviyesini yukarı çekti.

Camianın Gabriel Sara'yı kısa sürede benimseyip tahta oturtmasında derbi performansının da apayrı bir yeri var. 25 yaşındaki futbolcunun büyük maç resitali Kadıköy'de başladı. Aslan'ın 3-1 kazandığı mücadelede attığı jeneriklik gol hafızalara kazındı. Fred'in etrafından dönerek attığı gol unutulmazlar arasına girdi.

DURAN TOPUN USTASI

Gabriel Sara, klasını konuşturmaya Beşiktaş derbisinde de devam etti. Davinson Sanchez'in attığı kafa golünde serbest vuruşu kullanan isimdi. Ardından aynı maçta bu defa da Victor Osimhen'in attığı gol öncesi yaptığı asistle Beşiktaş derbisine damgasını vurdu. Başarılı orta saha oyuncusunun başarılı derbi performansı Trabzonspor karşılaşmasında da devam etti. Maç 3-3'ken kazanılan serbest vuruşta çok iyi kesti, Batshuayi ile Ali Şahin'in mücadelesinde top ağlara gitti.

Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla ligde 8 gole direkt etki etti. Çaykur Rize ve Fenerbahçe ağlarını 1'er defa sarstı. Rize, Kasımpaşa, Alanya, Beşiktaş (2) ve Trabzonspor maçlarında toplam 6 asist yaptı.

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Gabriel Sara: 1 gol

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Gabriel Sara: 2 asist

Galatasaray-Trabzonspor: 4-3
Gabriel Sara: 1 asist 

 
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