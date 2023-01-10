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Kadıköy'de F.Bahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray zirve yarışında ezeli rakibi ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Zorlu karşılaşmaya Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü Mauro Icardi damgasını vurdu.Sakatlığı nedeniyle maça yedek kulübesinde başlayan ve 76. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu 1 gol, 1 asistlik performansıyla takdir topladı. 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş derbisinde de 2 gol atarak maçın kahramanı olmuştu. Başarılı oyuncu İtalya ve Fransa kariyerinde de benzer derbi performansları sergilemişti.Mauro Icardi, İtalya Serie-A'daki ilk golünü Sampdoria forması altında 2012-2013 sezonunda Derby della Lanterna'da Genoa'ya attı. Arjantinli forvet Inter'de ise Milan'a hat-trick ve son dakika golü ile iki önemli galibiyet elde etti. Başarılı oyuncu Fransa'da da derbi maçlarında gol atma alışkanlığına devam etti. PSG ile Le Classique'te Marsilya'ya karşı oynadığı 3 karşılaşmada 4 gol, 1 asist yaptı. Icardi, F.Bahçe ve Beşiktaş maçlarında 3 gol ve 1 asistlik performansla oynadı.Sarı-Kırmızılı Yönetim, sezon başında PSG'den kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için görüşmelere devam ediyor. Icardi'nin Fransa ekibi ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. PSG, bonservisi için 50 milyon euro ödediği Icardi'yi kadrosunda düşünmüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu konuda sorulara "Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmalar var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız" şeklinde yanıt vermişti.