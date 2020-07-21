Derbide yıldızlaştı, göze girmeyi başardı

Loris Karius ayrıldıktan sonra teknik heyetin sürpriz biçimde kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu performansıyla alkışları toplamaya devam ediyor.



Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi olan 19 yaşındaki file bekçisi, teknik heyet ve yönetimden tam not aldı.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Ersin'den son derece memnun olduğu, siyah-beyazlı yönetimin de genç file bekçisinin performansından mutluluk duyduğu aktarıldı. Gelecek sezon Ersin'le devam edecek olan teknik heyetin, tecrübeli bir ismin de kadroya dahil edilmesi fikrine sıcak baktığı vurgulandı.



