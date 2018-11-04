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Derbide Yemeksepeti tercihi pizza oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dünya derbisinde taraftarların yemek tercihi de pizza oldu.

Derbide Yemeksepeti tercihi pizza oldu
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04 Kasım 2018 17:25
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev derbide sahanın içindeki kıran kırana mücadelenin ötesinde maçı televizyon karşısında izleyenler için de bir rekabet vardı.

Sporx'in Twitter hesabında "Yemeksepeti'yle günün sorusu: Favori derbi yemeğin hangisi?" şeklinde bir soru yönelttik ve seçeneklerde Lahmacun, Pizza, Burger ve Kebap'a yer verdik.

Derbiyi takip edenlerin tercihi %30 ile pizza olurken, onu %28 ile kebap takip etti. Takipçilerin %26'sı lahmacun tercihi yaparken, son sırada ise %16 ile burger yer aldı.



 

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