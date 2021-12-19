Derbide Vida'dan büyük hata!

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide Domagoj Vida büyük bir hata yaptı. Hırvat savunmacının hatasıyla ise Fenerbahçe golü buldu.

Haber; Sporx.com
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Derbide Vida'dan büyük hata!
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19 Aralık 2021 19:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında skor 1-1 devam ederken Beşiktaş'ta Domagoj Vida büyük bir hata yaptı. Hırvat defans oyuncusu, savunmanın arkasına atılan topta kalecisi Ersin'e dönmek istedi ancak kısa kalan topta araya Rossi girdi. Ceza sahasında topla buluşan Rossi, takım arkadaşı Berisha'ya pasını verdi.

Berisha ise Ersin'in de kaleden çıkmış olmasını fırsat bildi ve takımı lehine skoru 2-1'e taşıdı.


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