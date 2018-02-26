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Derbide tam 41 kişiye yasal işlem başlatıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanılan Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrasında spor alanına meşale atmak, sahaya yabancı madde atmak ve küfürlü tezahurat sebebiyle tam 41 kişiye adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
Derbide tam 41 kişiye yasal işlem başlatıldı!
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26 Şubat 2018 16:55
Beşitkaş ve Fenerbahçe futbol takımları arasında dün Vodafone Park'ta oynanan derbi maçı ile ilgili 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis ekipleri, 5 kişiye spor alanlarına bıçak ve torpil sokmaktan, 2 kişiye meşale sokmaktan, 12 kişiye meşale yakmaktan, 6 kişiye sahaya madde atmaktan, 2 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek ile 3 kişiye de spor alanlarına alkollü giriş ve kolluk uyarılarına rağmen çıkmamak suçlarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı.

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