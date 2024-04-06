Derbide Roma, Lazio'yu tek golle devirdi

İtalya Serie A 31. haftasında Roma derbisinde Roma, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Derbide Roma, Lazio'yu tek golle devirdi
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06 Nisan 2024 20:56
İtalya Serie A 31. haftasında Roma derbisinde Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Roma 1-0 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. 

Roma'da Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Lazio ise 46 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Roma, Udinese deplasmanına gidecek. Lazio, evinde Salernitana ile karşılaşacak.

 

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