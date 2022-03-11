Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı maçta Pjanic ve Atiba'nın forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.



Uyluk gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan uzak kalan Miralem Pjanic'in zorlu maça yetiştirilmesi planlanıyordu. Altay, Sivas ve Başakşehir mücadelelerinde forma giymeyen Boşnak orta sahanın Galatasaray önünde de takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'da Atiba'nın durumu da netleşmedi. Başakşehir maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme ile ödem olan Kanadalı orta sahanın da durumunun belirsiz olduğu bildirildi.









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