Derbide Pjanic ve Atiba yok!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi kötü haber... Siyah beyazlı ekipte Pjanic ve Atiba'nın derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Derbide Pjanic ve Atiba yok!
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11 Mart 2022 08:46
Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı maçta Pjanic ve Atiba'nın forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.

Uyluk gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan uzak kalan Miralem Pjanic'in zorlu maça yetiştirilmesi planlanıyordu. Altay, Sivas ve Başakşehir mücadelelerinde forma giymeyen Boşnak orta sahanın Galatasaray önünde de takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta Atiba'nın durumu da netleşti. Başakşehir maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme ile ödem olan Kanadalı orta sahanın derbi maçta forma giyemeyeceği netlik kazandı.

 

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