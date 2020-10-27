Derbide müthiş geri dönüşle lider VakıfBank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında voleybolun 'El Clasico'su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 25-17, 25-17, 23-25, 19-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve ligde 10'da 10 yaparak liderliğe yükseldi. Ligde iki maçı eksik olan sarı-siyahlılar, 13'üncü haftada 30 Ekim Cuma günü Nilüfer Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.



Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında voleybolun 'El Clasico'su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 25-17, 25-17, 23-25, 19-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti. Ligde 10'da 10 yapan sarı-siyahlılar, liderliğe yükseldi. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki derbinin ilk iki setini 25-17 kaybeden VakıfBank, üçüncü sette oyuna ağırlığını koydu. Setin teknik molasına 12-11 geride girmesine rağmen mola dönüşü hücumdaki performansını arttıran sarı-siyahlılar, üçüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı 2-1'e getirdi.



Derbinin dördüncü seti karşılıklı sayılarla başlarken VakıfBank, hızlı hücumlarla teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü oyundaki üstünlüğünü sürdüren sarı-siyahlılar, dördüncü seti 25-19 alarak derbiyi tie break'e taşıdı. Karşılıklı sayılarla başlayan final setinde saha değişimine 8-6 önde giren VakıfBank, çekişmeli geçen tie break'ı 16-14 derbiyi de 3-2 kazanarak, ligin lideri oldu. Ligde iki maçı eksik olan VakıfBank, 13'üncü haftada 30 Ekim Cuma günü Nilüfer Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.



SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu



HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül



ECZACIBAŞI VİTRA: Elif 9, Hande 7, Ogbogu 11, Boskovic 26, Thompson 11, Beyza 2, Simge (L), Yasemin 4, Fatma



VAKIFBANK: Gabi 10, Kübra 3, Maja 1, Meliha 5, Zehra 10, Haak 22, Ayça (L), Michelle 10, Cansu 1, Melis 5, Gözde 1, Tuğba



SETLER: 25-17, 25-17, 13-25, 19-25, 14-16



SÜRE: 130 dakika (28', 26', 29', 27', 20')



