Derbide kazanan Kızılyıldız!

Sırbistan Ligi'nde Kızılyıldız, derbi maçta sahasında Partizan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Derbide kazanan Kızılyıldız!
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03 Mart 2023 23:22
Sırbistan Ligi'nin 24. haftasında derbi maçta Kızılyıldız ile Partizan derbi maçta karşı karşıya geldi.

Kızılyıldız, sahasında oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kızılyıldız'ın golünü 5. dakikada Alex Vigo attı.

Bu sonucun ardından Kızılyıldız, 66 puana yükseldi. Partizan, 50 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Kızılyıldız, Backa Topola ile karşılaşacak. Partizan, evinde Kolubara'yı ağırlayacak.

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