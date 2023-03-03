Sırbistan Ligi'nin 24. haftasında derbi maçta Kızılyıldız ile Partizan derbi maçta karşı karşıya geldi.
Kızılyıldız, sahasında oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kızılyıldız'ın golünü 5. dakikada Alex Vigo attı.
Bu sonucun ardından Kızılyıldız, 66 puana yükseldi. Partizan, 50 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kızılyıldız, Backa Topola ile karşılaşacak. Partizan, evinde Kolubara'yı ağırlayacak.
Kızılyıldız, sahasında oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kızılyıldız'ın golünü 5. dakikada Alex Vigo attı.
Bu sonucun ardından Kızılyıldız, 66 puana yükseldi. Partizan, 50 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kızılyıldız, Backa Topola ile karşılaşacak. Partizan, evinde Kolubara'yı ağırlayacak.
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